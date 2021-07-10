Ученый оценил вероятность заразиться «дельта»-вариантом COVID-19 без маски

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов оценил вероятность заразиться "дельта"-штаммом коронавируса, если не носить маску. По его словам, риск возрастает вдвое, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученый пояснил, что у прежнего варианта COVID-19 репродуктивное число было около трех, а у "дельты" - около пяти, поэтому он распространяется быстрее. Профессор пояснил, что этот показатель известен десятки лет, однако рассчитать его можно, лишь собрав статистику.

"Особенно когда нет масок, вероятность заразиться больше минимум в два раза. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта", - сказал Нетесов. Он добавил, что и первый вариант также распространялся на улице, поэтому было необходимо носить средства индивидуальной защиты.

Ранее Нетесов оценил число переболевших коронавирусом более одного раза. По его мнению, большинство пациентов перенесли COVID-19 дважды или больше только на словах или диагностировали заболевание самостоятельно. Он напомнил, что симптомы могут быть схожи с другими болезнями.