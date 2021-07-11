Ученый объяснил бессимптомное течение коронавируса

Причина бессимптомного течения COVID-19 кроется в особенностях иммунитета отдельных людей. Об этом рассказал РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, передает Day.Az.

Чем именно вызвана такая особенность, пока неизвестно. Однако она позволяет людям переносить коронавирус практически без симптомов или в легкой форме. Нетесов пояснил, что бессимптомные носители и являются главными распространителями COVID-19. При этом некоторые из них заражают большое количество людей, поскольку не носят маски.

В качестве примера ученый привел случай, произошедший весной 2020 года. Тогда в хоровое общество, в которое входило более 50 человек, пришел один инфицированный. Вместе они пели два часа пели, а спустя несколько дней все участники заразились. По словам Нетесова, таких людей называют супер-распространителями.

Фото: Gleb Garanich / File Photo / Reuters