Ученый объяснил бессимптомное течение коронавируса
Причина бессимптомного течения COVID-19 кроется в особенностях иммунитета отдельных людей. Об этом рассказал РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, передает Day.Az.
Чем именно вызвана такая особенность, пока неизвестно. Однако она позволяет людям переносить коронавирус практически без симптомов или в легкой форме. Нетесов пояснил, что бессимптомные носители и являются главными распространителями COVID-19. При этом некоторые из них заражают большое количество людей, поскольку не носят маски.
В качестве примера ученый привел случай, произошедший весной 2020 года. Тогда в хоровое общество, в которое входило более 50 человек, пришел один инфицированный. Вместе они пели два часа пели, а спустя несколько дней все участники заразились. По словам Нетесова, таких людей называют супер-распространителями.
Фото: Gleb Garanich / File Photo / Reuters
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