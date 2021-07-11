Эпидемиолог назвал золотой стандарт вакцинации

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что является золотым стандартом вакцинации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, чтобы одержать победу над большинством заразных заболеваний, в том числе COVID-19, нужно привить 94-96 процентов населения. Он объяснил, как это работает, на примере борьбы с корью.

"Для того чтобы профилактировать вспышки кори, охват во всем мире должен быть не менее 94 процентов декретируемых групп. Только в этой ситуации инфекция может быть управляемой. Те, кто вакцинируется, дают шанс не заболеть корью и тем лицам, которым жизненно противопоказана эта вакцинация", - заявил Горелов.

Эпидемиолог напомнил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 60-70 процентов граждан. Именно такой показатель дает возможность "более-менее безболезненно" преодолеть сезоны подъема заболеваемости инфекциями.