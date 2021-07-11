Врач назвала главное отличие назальных и инъекционных вакцин от COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам врача-инфекциониста Светланы Ищенко, препараты в виде капель в нос могут дольше формировать иммунный ответ организма. Она отметила, что вакцина, вводимая в виде инъекции, сразу попадает в кровь, а потому быстрее всасывается.

"При других формах тоже будет реакция, но чуть позже, в зависимости от того, как усвоится", - сообщила она.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал испытания новой, назальной формы российской вакцины "Спутник V" в столице. О начале доклинических испытаний такого препарата в центре имени Гамалеи стало известно в начале апреля.