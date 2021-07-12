Названы продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса

Для укрепления иммунитета необходимо есть рыбу, яйца, мясо птицы, а также молочные продукты. Включить эти продукты в рацион советуют ведущие российские диетологи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, употребление данных продуктов позволит увеличить в организме число белков, которые участвуют в образовании антител. Она пояснила, что яйца, рыба, птица, то есть нежирные белковые продукты хорошо подходят для поддержания иммунитета.

При этом доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал есть молочные и кисломолочные продукты, поскольку они богаты пробиотиками, усиливающими иммунитет через кишечник.

Он также заявил, что в рацион следует включить продукты с высоким содержанием витамина D и цинка.

"Это прежде всего морская рыба, яйца. И продукты, богатые цинком. Здесь нужно указать в основном крупы, семечки, особенно тыквенные", - отметил эксперт.