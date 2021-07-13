Российский инфекционист назвал цель коронавируса

Коронавирусу невыгодно нас убивать, ему важно быстрее распространяться.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

"Мы можем с высокой вероятностью говорить, что не исключено появление штаммов, которые обладают преимуществами перед другими с точки зрения распространения. Скорее всего, вирусу нужно именно это. Ему невыгодно нас убивать, поэтому у него нет цели стать более патогенным - ему важно быстрее распространяться. Но исключить появление более вирулентных вариантов мы тоже не можем", - сказал Чуланов в интервью газете "Известия".

По его словам, "миф о том, что это безопасный вирус, нужно развеять".

"Уровень летальности от COVID-19 в десятки раз выше, чем от гриппа. В мире уже умерли от этой болезни более четырех миллионов человек. Кроме того, для COVID-19 характерны отсроченные осложнения, с которыми мы все чаще сталкиваемся", - добавил Чуланов.