Ученый назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19 без вакцинации

Единственным способом защититься от COVID-19 без вакцинации и ношения масок является скафандр. Такой способ назвал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН ученый Сергей Нетесов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Технология эта давно известна - скафандр с фильтрами", - сказал Нетесов. Он добавил, что дети - один из важнейших факторов распространения инфекции, потому что они находятся в школах и детских садах без респираторов.

Ученый указал, что скорейшая вакцинация и ношение масок в местах скопления людей - единственный способ борьбы с коронавирусом. По его словам, развитие эпидемии напрямую зависит от поведения людей.