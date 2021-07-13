Врачи рассказали, в каких случаях надо срочно звонить в скорую

Высокое артериальное давление, которое вызывает гипертонический криз, можно вовремя распознать, если обратить внимание на предупреждающие знаки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Express.

При возникновении сильной боли в груди или головной боли, которая сопровождается спутанностью сознания или ухудшением зрения, то врачи настоятельно рекомендует вызвать скорую помощь, отмечает Газета.Ru.

Среди прочих тревожных признаков медики подчеркивает тошноту и внезапно возникшую беспочвенную тревогу. В число наиболее ярких симптомов возникновения гипертонического криза входят одышки и судороги. При гипертоническом кризе человек нуждается в немедленной госпитализации для последующего лечения с использованием пероральных или внутривенных препаратов, отмечается в статье.