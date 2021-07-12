Ученый рассказал, в чем главная опасность «дельта» штамма коронавируса

Профессор общественного здравоохранения Калифорнийского университета Эндрю Ноймер ответил для издания Bloomberg на самые часто задаваемые вопросы о коронавирусе, штамме "дельта" и степени тяжести повторного заболевания COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первую очередь ученый обратил внимание на то, что прививку от коронавируса необходимо сделать даже в том случае, если человек перенес COVID-19. По его словам, главная угроза, которая исходит от "дельты", заключается в том, что этот штамм коронавируса может распространяться очень быстро, создавая больше возможностей для формирования новых вариантов, которые могут лучше избегать вакцин.

"Дельта" вызывает у меня беспокойство <...>, но не только она. [Больше всего беспокоит то, что есть] и другие штаммы, ждущие своего часа", - сказал Ноймер.

По его словам, в США "более чем достаточно" невакцинированных людей для того, чтобы начать новую волну коронавируса.