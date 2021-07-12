Более 100 вакцин от коронавируса находятся на стадии разработки

Более сотни вакцин от коронавируса в настоящее время находятся в процессе разработки. Об этом сообщила в понедельник на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть 105 вакцин-кандидатов на стадии разработки, - отметила она. - Многие из них находятся на третьей стадии клинических испытаний". По убеждению эксперта, это очень хорошо, поскольку новые вакцины могут быть более эффективными, быть проще в применении и требовать менее жесткие условия хранения.

"Поэтому необходимость в новых разработках и испытаниях сохраняется, и мы должны поощрять всех тех, кто пытается выработать новые вакцины", - подчеркнула Сваминатан.