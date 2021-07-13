В России подали заявку на регистрацию еще одной вакцины против COVID-19

Клинические испытания китайской вакцины V-01 фармкомпании Livzon Mabpharm Inc могут начаться в России.

Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к Минздраву, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На официальный вопрос издания о заявке Livzon в министерстве не ответили, заявив, что конкретные препараты, которые могут быть допущены к клиническим испытаниям, они называть не будут. В ведомстве напомнили, что вся информация о допущенных к клиническим испытаниям в стране вакцинам есть в Государственном реестре лекарственных средств. Там китайской вакцины V-01 пока нет.

В Государственном реестре лекарственных средств есть другая вакцина от COVID-19 - китайский препарат "Конвидеция" компании CanSino Biologics. Разрешение на участие России в международном исследовании этого препарата Минздрав дал в декабре 2020 года.

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, некоторые производители вакцин уже подали заявление на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России. Глава Минздрава отметил, что в министерстве проводят экспертизу этих препаратов.