Врач назвал максимально допустимую паузу между дозами вакцины

Врач Борис Чурадзе назвал максимально допустимую паузу между дозами вакцины от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как напомнил специалист, вторую прививку препаратом "Спутник V" необходимо сделать через 21 день, для "ЭпиВакКороны" этот период составляет 14-21 день, для "КовиВака" - 14 дней. Если поставить вторую прививку вовремя не представляется возможным, то допускается перенос введения второго компонента на несколько недель. В частности, это касается случаев, когда есть проблемы со здоровьем.

"В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета", - отметил Чурадзе. Если после введения первого компонента прошло больше полугода, а второй компонент так и не был введен, необходимо проходить повторную вакцинацию.