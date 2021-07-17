Врач предупредила о снижении интеллекта из-за коронавируса

Главный врач психиатрической больницы № 3 в Новосибирске Яна Мохначева рассказала о неприятных последствиях коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал ngs.ru.

По словам специалиста, у перенесших COVID-19 пациентов часто наблюдаются когнитивные нарушения.

"Снижение памяти и интеллектуальных функций. Восстановление происходит очень медленно - от четырех до восьми и более месяцев", - уточнила Мохначева.

Она добавила, что инфекция оказывает влияние на психическое здоровье и во время болезни, и после клинического излечения. Многие пожилые люди после перенесенного заболевания становятся беспомощными и дементными.

Когнитивные осложнения возникают также у молодых. Зараженные коронавирусом страдают от различных видов тревожных расстройств, панических атак, депрессии, неврозов, навязчивости и фобий, у менее одного процента встречаются психозы, отметила врач. При этом попытки суицидов никак не связаны с COVID-19, подчеркнула специалист.

"Я бы отнесла это к категории мифов. Сейчас информации такой нет", - подытожила она.