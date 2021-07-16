Антитела у излечившихся от COVID-19 также эффективны против штамма "Дельта"

Антитела, выработанные в организме вылечившихся от коронавируса людей, также эффективны против его штамма "Дельта".

Об этом сказал в пятницу Trend врач - инфекционист Вугар Джавадзаде, передает Day.Az.

По его словам, вылечившиеся от коронавируса также могут заразиться штаммом "Дельта".

"В целом вылечившийся от коронавируса человек может заразиться им спустя шесть месяцев, поскольку антитела сохраняются в организме до полугода. Антитела у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, разумеется, обладают некоторыми защитными свойствами и против штамма "Дельта". Люди, инфицированные этим штаммом, могут повторно заразиться им спустя шесть месяцев", - сказал Джавадзаде.