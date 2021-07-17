https://news.day.az/medicine/1362422.html Кубинская вакцина Abdala показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID-19
Кубинская вакцина Abdala показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID-19
Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания и летального исхода. Об этом в субботу сообщило агентство Prensa Latina, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний [вакцины от коронавируса] Abdala, результаты отличные", - приводит агентство слова директора разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марты Айалы.
Айала добавила, что фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек.
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