Кубинская вакцина Abdala показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID-19

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания и летального исхода. Об этом в субботу сообщило агентство Prensa Latina, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний [вакцины от коронавируса] Abdala, результаты отличные", - приводит агентство слова директора разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марты Айалы.

Айала добавила, что фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек.