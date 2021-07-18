Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19

О влиянии жаркой погоды на состояние больных коронавирусной инфекцией рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по его словам, жаркая погода может усугубить течение COVID-19, особенно у людей с патологией сердца и сосудов. Такие люди и так плохо переносят жару, а коронавирусная инфекция делает их состояние еще тяжелее.

"Когда речь идет о любой массовой инфекции во время теплой погоды, если мы не берем в счет кишечную инфекцию, имеется нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а так как у многих россиян есть патологии сердца и сосудов, это достаточно распространенные заболевания, нагрузка еще больше увеличивается. Такие люди тяжелее переносят жару, и у них может тяжелее протекать коронавирусная инфекция", - объяснил Георгий Викулов.

Еще одним неприятным последствием жары инфекционист назвал дегидратацию - потерю организмом жидкости, которая, по его словам, увеличивает риски интоксикации и образования тромбов, причем у любого человека.

"Это особенно опасно при коронавирусе. Если не восполнять потерянную жидкость, начнется обезвоживание, что опасно для ослабленных людей", - сказал Георгий Викулов.