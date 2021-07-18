Вирусолог оценил способность коронавируса встраиваться в геном

Коронавирус не является одним из вирусов, которые могут встраиваться в геном человека. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор", доктор биологических наук Александр Семенов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, представители коронавирусов, то есть коронавириды, не имеют соответствующих структур, чтобы интегрироваться в геном. При этом вирусолог подчеркнул, что есть некоторые вирусы, которые, действительно, обладают подобной способностью. Он добавил, что самые известные из них это вирус иммунодефицита человека, вирус гепатита В и различные онковирусы.