Иммунолог рассказал россиянам о последствиях постоянной ревакцинации от COVID-19

Постоянная ревакцинация от COVID-19 не дает сверхнагрузки на иммунитет человека. Однако сейчас ученые изучают такое последствие от ревакцинации, как антитело-зависимое усиление инфекции (АЗУИ). Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков в беседе с "Московским комсомольцем", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"По поводу АЗУИ во время этой пандемии было много страхов, однако однократные схемы вакцинации значимых эффектов АЗУИ не выявляли. Как будет при многократных схемах, еще неясно", - рассказал он.

Крючков добавил, что сейчас также исследуется эффект Т-хелпер-2 - из-за него иммунный ответ при постоянной ревакцинации может смещаться в сторону аллергоподобного. По его словам, это может быть опасно для аллергиков. "Он [эффект] есть у многих вакцин, однако он слабый и возможен только при многократных введениях", - добавил он.

Иммунолог пояснил, что, скорее всего, постоянная ревакцинация не станет проблемой для людей. Он считает, что хорошие вакцины будут давать улучшение иммунного ответа.