"Натренировать" популяционный иммунитет против COVID-19 без вакцины не получается

Постоянный контакт с коронавирусом в небольших количествах может положительно сказаться на иммунитете, но при большом поступлении вируса организму сложно с этим справиться. Таким образом "натренировать" естественный популяционный иммунитет против коронавирусной инфекции без вакцины не получается, и пример Швеции это подтвердил, сообщил ТАСС инфекционист, вирусолог, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, передает Day.Az.

Жители крупных мегаполисов сегодня постоянно в той или иной степени встречаются с коронавирусом: в семье, в магазинах или транспорте. ТАСС обратился к вирусологу с вопросом, способствует ли такой постоянный контакт с вирусом, пусть даже незначительный, ослаблению иммунитета или наоборот помогает его укрепить, если человек уже переболел ранее.

"Что касается SARS-CoV-2, то есть COVID-19, то здесь ситуация может по-разному складываться, потому что параметры иммунитета у каждого человека свои. Исходно при встрече с вирусом человек может быть как в ослабленном состоянии, так и уже иммунизированном. Если эта встреча происходит неоднократно, это может положительно влиять чаще всего, если небольшая вирусная нагрузка, но если возникает большое поступление возбудителя в организм, то организм может с этим количеством не справиться. Особенно если у него есть факторы риска тяжелого течения", - говорит иммунолог.

Он отметил, что еще в начале пандемии мир разделился в том числе в связи с ответом на этот вопрос на два лагеря: одни считали, что для победы над коронавирусом достаточно естественного иммунитета, и надо просто всем переболеть, другие выступали за ограничительные меры до разработки вакцин.

"Когда еще не было вакцин, были сторонники, как среди обывателей, так и даже профессионального сообщества. В большей степени, конечно, те медики, которые не относятся к вирусологам, эпидемиологам, которые считали, что естественного иммунитета достаточно для борьбы с таким вирусом. Это один из лозунгов, по которому антипрививочное движение выступает и сейчас, отрицая вакцинацию", - сказал собеседник агентства.

Викулов добавил, что с одной стороны, будучи иммунологом-аллергологом, инфекционистом, вирусологом, он согласен, что "это было бы идеально, чтобы иммунитет справлялся с любой инфекцией". "А с другой стороны, есть множество исследований за последние 40 лет, которые показывают, что есть некоторые возбудители, вирусы, активность которых и потенциал которых таков, что иммунная система не может с ними справиться или справляется не всегда", - добавил он.