Ученые Сингапура заявили, что перенесшие COVID-19 должны вакцинироваться

Ученые Сингапура считают, что лица, перенесшие коронавирусную инфекцию, в любом случае должны прививаться, но им достаточно одной дозы вакцины. Об этом сообщила в воскресенье газета The Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пояснил старший научный консультант инфекционного отделения больницы Национального университета Сингапура профессор Дэйл Фишер, "фактическое заражение можно рассматривать как первую дозу, в таком случае, возможно, понадобится только одна прививка". По оценке инфекциониста этого же университета доцента Сюй Ли Яна, "уровень антител у перенесших коронавирусную инфекцию после первой дозы вакцины намного выше, чем у вакцинированных двумя дозами". Поэтому, указал эксперт, "необходимости во второй дозе нет".

При этом местные ученые признают, что "в настоящее время имеется очень мало информации о том, насколько эффективно защищает иммунитет, вырабатываемый после перенесенной инфекции". Минздрав республики рекомендует делать прививку через шесть месяцев после перенесенного COVID-19.