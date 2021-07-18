Инфекционист назвал индийский штамм коронавируса «более зловредным»

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что индийский вариант коронавируса "дельта плюс" является более "зловредным", так как его заразность выше в несколько раз. Об этом сообщает РБК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Раньше были данные о том, что заразность была выше в два раза, сейчас говорят о том, что заразность в примерно три раза выше. Этот штамм более зловредный", - отметил специалист.

Малышев добавил, что в случае с вариантом "дельта плюс" болеет больше людей - соответственно, и смертность тоже выше.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович подтвердила, что индийский штамм коронавирусной инфекции более заразен. "По данным Роспотребнадзора, заразность у этого штамма выше примерно в три раза. По данным ВОЗ, прирост заразности у этого штамма 82 процента относительно английского вируса", - сказала она.