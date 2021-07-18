В Израиле разработали препарат от коронавируса на основе стволовых клеток

Израильская компания Bonus BioGroup Ltd разработала препарат от COVID-19 на основе стволовых клеток. Лекарство позволяет нормализовать уровень сатурации (уровень насыщения крови кислородом) с помощью трех инъекций в течение суток, передает Day.Az со ссылкой на ura.news.

"Мы видим практически чистые легкие через месяц после лечения. А это обычно не происходит так быстро. Также важно сказать, что мы не заметили серьезных побочных эффектов при использовании лекарства", - цитирует РИА "Новости" доктора Шади Хамуда из клинике Рамбам в израильской Хайфе, где проводились испытания разработки.

По словам главного исследователя Bonus BioGroup Ltd Томаса Бронштейна, стволовые клетки могут успокаивать иммунную систему и таким образом восстанавливать поверженные ткани. Исследователи используют это свойство, чтобы вылечить цитокоиновую бурю (воспалительная реакция, когда иммунитет атакует клетки и ткани собственного организма, - прим. ред.) при коронавирусе. Стволовые клетки берут у здоровых людей, после чего вносят в них изменения в биореакторе. Приготовление препарата занимает около десяти дней.

Лекарство успешно прошло первую стадию испытаний - его проверяли на больных COVID-19 в тяжелом состоянии, у которых были хронические заболевания. По словам Бронштейна, состояние пациентов улучшилось в течение суток. У больных восстановилась сатурация и поврежденные мышцы сердца. Доктор Хамуд отметил, что препарат эффективно излечивает воспаление легких.