Найден способ предсказать тяжесть COVID по слюне

Британские ученые из Университета Суррея разработали метод, который позволяет предсказывать степень тяжести COVID-19 еще на начальных этапах заболевания. Для того чтобы сделать прогноз и рассчитать возможное течение болезни, необходима слюна пациента. Исследователи уточнили, что в слюне человека существуют особые маркеры, которые способны указать на возможное развитие ситуации с COVID в каждом отдельно взятом случае. При этом диагностика таким методом займет лишь несколько минут, заверяют ученые, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В этой работе мы впервые продемонстрировали, что метаболом в слюне может отражать тяжесть COVID-19", - пишут специалисты в статье, посвященной новому методу.

Для диагностики британские ученые использовали метод химического анализа, основанный на масс-спектрометрии, которая позволяет определить концентрацию различных компонентов в какой-либо субстанции. Это позволяет проверить слюну человека на более чем 10 тысяч веществ. Из них для эксперимента были отобраны 360, по которым ученые и делали свои прогнозы о течении COVID-19. Выяснилось, что самой высокой прогностической ценностью относительно COVID-19 из всех элементов в слюне обладают аминокислоты. Исследователи составили список из 20 маркеров, по которым наиболее явно можно предсказать развитие коронавирусной инфекции.

Для определения точности полученных при помощи такого метода данных ученые сопоставили полученные результаты с метаболомами тех участников исследования, чьи ПЦР-тесты были отрицательными. Так, у тех, кто не болел коронавирусом, отсутствовали маркеры, указывающие на тяжелое течение болезни, заметили специалисты. При этом у одного испытуемого были обнаружены маркеры, схожие с теми, что указывают на тяжелый ход COVID-19.