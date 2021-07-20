Врач назвал способ защитить маленьких детей от COVID-19

Защитить маленьких детей от COVID-19 можно благодаря привитым взрослым. Такой способ назвал доцент РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист центра "Диавакс" Иван Коновалов в интервью "Парламентской газете", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, российские и зарубежные исследования показывают, что дети младшего возраста реже, чем подростки, являются разносчиками инфекции. Дети до 12 лет, как правило, сами заражаются от взрослых и распространяют меньше вирусов.

"Поэтому защита детей от рождения и до 12 лет сводится к тому, что должны быть привиты взрослые, которые находятся рядом с ними", - заявил Коновалов и добавил, что разработчики вакцин со всего мира хотят в будущем проверить безопасность прививки от коронавируса на детях с первого года жизни.

Также ученый констатировал, что дети погибают от COVID-19 очень редко.