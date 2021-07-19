Биолог объяснил быстрое поражение легких при COVID-19

Научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев объяснил, с чем можно связать быстрое поражение легких при COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, это связано с активным размножением в клетках человека нового штамма, который распространился не только в России, но и во всем мире.

Как отметил Скулачев, зараженные выделяют большое количество возбудителя болезни, поэтому инфекция распространяется гораздо быстрее. Других отличий между новым вариантом коронавируса и предыдущими штаммами нет, предположил биолог.

"Это тот же самый коронавирус, просто у него гораздо выше заразность. Общая картина болезни COVID-19, которую вызывает дельта-штамм коронавируса, не отличается от предыдущих", - уточнил Скулачев.