Стоматолог предупредил о смертельной опасности кариеса

Кариес может грозить смертельно опасными болезнями, вплоть до онкологических. Об этом порталу "Доктор Питер" рассказал главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он объяснил, что в случае запущенного кариеса инфекция начинает распространяться по организму, и иммунитет бросает на нее все силы. В этом случае организм остается беззащитным перед постоянно появляющимися опухолевыми клетками-мутантами, с которыми обычно успешно борется иммунная система.

Помимо онкозаболеваний, гнилые зубы могут привести к бактериальному эндокардиту, заболеваниям гайморовых пазух и гнойным воспалениям мягких тканей, предупредил эксперт.