Врач назвала обязательное условие для выработки витамина D

Выработка витамина D в организме происходит только во время движения. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Мамаева, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она отметила, что люди не знают об этом, считая достаточным принятие солнечных ванн. "Когда люди лежат на солнцепеке просто обездвиженные на пляже - это абсолютно бесполезная процедура", - указала эксперт.

Мамаева уточнила, что необходимую дозу витамина D можно получить за 30-40 минут прогулок под Солнцем. Однако, предупредила она, запастись впрок им не получится, поскольку эти вещества не способны накапливаться и быстро расходуются организмом.