Врач рассказал о 90 процентах поражения легких у заболевших COVID-19 детей

За последний год в реанимацию стали чаще попадать дети с тяжелой формой COVID-19. Среди них оказываются изначально здоровые пациенты с 90-процентным поражением легких. Об этом рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 Филатовской больницы в Санкт-Петербурге Валентин Есиков, слова которого передает "Петербургский дневник", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В моей реанимации 16 коек, семь из них постоянно развернуты под COVID-19, все постоянно заняты. Недавно из семи пациентов пять лежали на ИВЛ (аппарате искусственной вентиляции легких). В основном, конечно, это коронавирус в чистом виде, пневмонии. Но есть и дети с гастроэнтеритами и COVID-19, хирургической патологией и COVID-19", - подчеркнул врач.

Он добавил, что теперь дети переносят инфекцию гораздо тяжелее. В настоящее время медики смотрят, какой синдром является ведущим и после этого решают, что нужно для этого предпринять. По словам Есикова, возраст лежащих на ИВЛ детей разный - от 1,5 до 17 лет.

"Лежат дети с 90 процентами поражения легочной ткани с подтвержденным КТ (компьютерной томографией), они все требуют интенсивной терапии. Но есть и пациенты с ожирением, генетическими заболеваниями, например много с синдромом Дауна, есть дети с органической патологией головного мозга", - уточнил медик.

В 90 процентах случаев после ИВЛ наблюдается летальный исход, заключил реаниматолог.