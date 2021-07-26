Привитые от коронавируса могут заразиться гамма-штаммом

Вакцинированные от коронавируса все равно могут заразиться гамма-штаммом, прививка защищает только от тяжелого протекания болезни. Об этом изданию РБК рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее. Если человек привит, то, либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред. Поэтому никто никогда не отрицал, что на 100% защищены все вакцинированные", - сказала Попович.

Она также уточнила, что гамма-штамм очень заразен, однако летальность в случае заражения данным вариантом ниже, чем при заражении дельта-штаммом. "Вирус развивается, растет, но пока что самые плохие характеристики имеет не "гамма", а "дельта". Поэтому заболеваемость среди привитых вполне возможна - той формой вируса, который распространен", - заключила эксперт.

Обеспокоенность в ВОЗ вызывает продолжающееся распространение в мире всех четырех штаммов, относящихся к категории VOC. Вариант "альфа", обнаруженный впервые в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствовал по состоянию на 20 июля в 180 странах (на две больше, чем неделей раньше). Версия коронавируса, получившая официальное название "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Вариант "бета", который был выявлен в августе прошлого года в ЮАР, сейчас присутствует в 130 государствах (на семь больше, чем на предыдущей неделе), а "гамма", который был обнаружен в сентябре в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 75 до 78 стран.