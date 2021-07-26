Начались испытания таблеток от COVID-19

Японская компания "Сионоги" (Shionogi & Co) начала испытания на людях своего препарата в виде таблеток против COVID-19. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Испытания будут проводиться как минимум до следующего года. В них примут участие от 50 до 100 здоровых людей. Ожидается, что позднее в этом году начнется плацебо-контролируемая фаза испытания лекарств.

Таблетки разработаны для ежедневного приема. Планируется, что лекарственное средство должно избавлять от симптомов болезни менее чем за неделю. Препарат подавляет активность протеазы - фермента, с помощью которого вирус размножается в человеческом организме, копируя себя.