Военный врач назвал ревакцинацию от коронавируса безумием

Военный хирург при Государственном институте усовершенствования врачей Министерства обороны России, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов негативно высказался об идее ревакцинации, сообщает Day.Az со ссылкой на "ИА Красная Весна".

"В истории человечества такого еще не встречалось. Во-первых, не было вакцин, которые являются вакцинами лишь условно, а так это продукт генной инженерии. Во-вторых, ревакцинацию спустя полгода не вводили ни в каких случаях", - объяснил специалист свою позицию специалист.

Также Шафалинов отреагировал на информацию о том, что сроки ревакцинации в будущем будут еще сокращены.

"В безумном состоянии человек способен дойти до абсолютных крайностей. И три раза в день после еды", - заявил военный врач.