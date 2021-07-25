Симптом COVID-19, который чаще всего встречается у привитых людей

Недавнее исследование показало, что при заражении COVID-19 у полностью привитых людей проявляется один симптом по сравнению с непривитыми.

Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, специалисты продолжают проводить эксперименты, которые позволяют уточнить эффективность вакцин от коронавирусной инфекции. Новое исследование доказало, что получение второй прививки вызывает мощный толчок в той области иммунной системы, которая запускает широкую противовирусную защиту. Однако некоторые привитые граждане все равно заболевают коронавирусом.

По данным масштабного исследования, у вакцинированных людей в отличие от непривитых чаще всего встречается один симптом COVID-19. Чихание оказалось единственным симптомом, который проявлялся у привитых граждан. Результаты работы специалисты опубликовали в журнале Nature.

Были и другие признаки заражения коронавирусом - потеря обоняния, кашель, утомляемость, головные боли, повышенная температура. Ученые подчеркивают, что вакцинация уменьшает тяжесть симптомов болезни, особенно в первую неделю.