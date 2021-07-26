Ученые подтвердили необратимое снижение интеллекта после COVID-19

Ученые из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона выявили значительное снижение уровня интеллекта у людей, переболевших коронавирусом. Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале The Lancet.

В эксперименте участвовали 81 337 человек, 12 689 из которых перенесли COVID-19. Течение вируса у исследуемых было разным. Тест включал в себя набор задач по измерению аспектов когнитивных возможностей. В результате у большинства переболевших проблемы с выполнением тестов возникали гораздо чаще, чем у не сталкивавшихся с вирусом.

Наибольшие сложности наблюдались при решении задач, требующих навыков аргументации и планирования. Кроме того, результаты исследования подтвердили ранее появлявшиеся данные о симптомах длительного COVID-19: например, о "мозговом тумане", проблемах с подбором слов и концентрацией внимания.

Серьезность когнитивных нарушений в некоторых аспектах исследователи связали со степенью тяжести заболевания. Так, у пациентов, которым потребовалось подключение к аппарату ИВЛ, коэффициент интеллекта упал на семь пунктов, показав наихудший показатель. Такого не наблюдали даже у перенесших инсульт.

Авторы работы также не нашли связи между снижением когнитивных способностей и временем, которое прошло с начала заболевания COVID-19, сделав вывод, что коронавирус вызвал необратимые последствия.