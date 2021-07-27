Ученые описали новый тип пациентов, умирающих от коронавируса

В последнее время от коронавируса все чаще умирают непривитые пациенты старше 40 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

К настоящему моменту в Великобритании от коронавируса вакцинированы около 70% населения, тем не менее, показатели по смертности остаются высокими.

Опросы врачей показали, что чаще всего заболевание наиболее тяжело переносят люди старше 40 лет, которые не прививались от коронавируса. Кроме того, выяснилось, что около 5% людей не реагируют на прививки, также еще у 5% пациентов иммунный ответ недостаточно силен.

"Чем больше мы вакцинируем людей, тем выше доля смертей среди вакцинированных. Если бы мы привили всех, мы бы ожидали увидеть меньше смертей в целом, но все равно все они были бы среди вакцинированных людей", - сказал профессор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс.