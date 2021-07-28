Пятна перед глазами могут быть симптомом постковидного осложнения

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал в интервью "Вести FM", что если у перенесшего коронавирус человека появляются пятна перед глазами, это может свидетельствовать о микротромбах в сетчатке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Очень внимательно нужно относиться к своему зрению. Если появляются пятна какие-то непонятные перед глазами, очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит", - сказал Тимаков.

Врач добавил, что при появлении таких симптомов нужно как можно быстрее обратиться к офтальмологу, что позволит полностью избавиться от тромбов.

Он также отметил, что SARS-CoV-2 негативно влияет на сердечно-сосудистую и вегетативную нервную системы.

"Головокружение, снижение толерантности к физическим нагрузкам, когда не выносят большие нагрузки, длительного стояния, не выносят работу в жарких помещениях, сознание теряют сплошь и рядом - просто идут люди и падают. Сосудистый коллапс очень сильный. Поэтому необходимо наблюдение у кардиолога, невропатолога", - объяснил медик.

Женщинам, переболевшим COVID-19, Тимаков посоветовал беречь репродуктивную систему, регулярно наблюдаясь у гинеколога. Он подчеркнул, что одно из частых осложнений после COVID-19 - кисты в яичниках.