Новые мутации коронавируса реже вызывают нетипичные для простуды симптомы, а также становятся более заразными. Об этом заявил в пятницу руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Коронавирус, вот эти все новые варианты, они становятся более заразными, они быстрее распространяются, меньше вызывают нетипичных для простуды симптомов", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

По словам Семенова, при заражении новыми штаммами коронавируса у пациентов чаще возникают такие симптомы как боли в горле и выделения из носа, как при гриппе. У многих заразившихся также быстрее развивается пневмония. "Здесь чаще у нас боли в горле, чаще течение из носа, также как при гриппе, выше температура, реже гораздо потеря обоняния. У детей здесь чаще мы встречаем, как и при гриппе, кишечный синдром, то есть может быть расстройство. Ну и, к сожалению, вирус идет по пути повышения своей заразности, поэтому здесь быстрее развивается болезнь, опускается это все вниз, и быстрее человек может нам выдать картину пневмонии, чем при заражении классическим вирусом", - заявил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 201 млн человек, более 4,2 млн умерли.