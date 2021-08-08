Кардиолог раскрыла симптомы «постковидного синдрома»

Врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова раскрыла симптомы "постковидного синдрома" и предостерегла россиян от самостоятельной диагностики последствий болезни. Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лоцманова отметила, что симптомы, связанные с коронавирусной инфекцией, могут длиться более 12 недель. Выявить их можно при сдаче клинических анализов мочи и крови.

"Мы видим в крови определенные изменения - и СОЭ [скорость оседания эритроцитов - прим. "Ленты.ру"] повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки", - заявила врач.

Также Лоцманова добавила, что медики смотрят на показатели свертываемости крови, D-димер, уровень электролитов и тропонина, гормоны щитовидной железы, витамин D.

Тем не менее, медик предостерегла россиян от самостоятельной диагностики "постковидного синдрома". По ее словам, "лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть".

"Если какой-то анализ не вернулся к норме после выписки из стационара, то доктор посоветует, через сколько и какой анализ сдать. Дома можно иметь пульсоксиметр и смотреть сатурацию", - посоветовала медик.