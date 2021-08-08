Вирусолог из Китая заявил, что коронавирус возник в США

Всплеск заражений коронавирусной инфекцией в американской Флориде вызывает подозрения, что COVID-19 мог появиться там раньше, чем в китайском Ухане. Об этом заявил вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю, сообщает Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Количество новых заражений COVID-19 во Флориде достигло 18 тыс. человек в день. По словам специалиста, местные жители жалуются на то, что власти скрывают данные о самых первых носителях вируса в штате. Это наводит их на мысль о том, что больные коронавирусом появились в их штате раньше, чем в Ухане.

"Чтобы политизировать пандемию и оклеветать Китай, Соединенные Штаты, возможно, скрыли истинную ситуацию раннего распространения вируса в стране", - заявил Чжаньцю.

Китайский вирусолог отметил, что в США исчезли данные о 171 раннем заболевании. Вместе с тем американские СМИ написали, первые пациенты появились еще в январе и феврале 2020 года.