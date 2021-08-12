Британский профессор назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19

Вариант коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, такое мнение на встрече с британскими депутатами выразил профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, сотрудничающей с AstraZeneca.

"Проблема в том, что этот вирус - не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм "дельта" будет заражать тех, кто привился", - приводит слова профессора The Guardian.

По его словам, существующие вакцины эффективны в вопросе защиты от тяжелого течения COVID-19 и летальных исходов, но не от заражения. При этом профессор добавил, что даже в случае снижения уровня антител после вакцинации иммунная система человека, вероятно, будет "помнить" о прививке в течение десятилетий и обеспечит определенную степень защиты при встрече с вирусом.

Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против нового штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.

Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 - один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.