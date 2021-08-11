Детскую вакцину от COVID-19 планируют зарегистрировать в сентябре

Глава Центра им. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург допустил, что уже в сентябре в России может быть зарегистрирована вакцина от COVID-19 для детей и подростков.

"Сейчас мы подготовим отчет перед расширенной второй фазой, и к 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам", - пояснил Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, есть вариант, при котором разработчики будут проводить третью фазу на выборке в три тысячи человек. В связи с этим Гинцбург высказал опасения, поскольку дети пойдут в школу в период распространения индийского штамма.

В интервью "Известиям" глава Центра им. Гамалеи уточнил, что существует два варианта подростковой вакцины - одна из них разведена в концентрации 1:10, а вторая - 1:5.

Гинцбург добавил, что в первом случае не возникает никаких побочных эффектов и у детей возникает сильный иммунный ответ. Во втором случае наблюдается повышение температуры в пределах 37,5 градуса.