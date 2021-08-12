Стартовали испытания съедобной вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса на основе молочнокислых бактерий, которую разрабатывает Институт экспериментальной медицины, начали испытывать на животных.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал заведующий отделом молекулярной микробиологии института, член-корреспондент РАН Александр Суворов.

- Вакцина прекрасно будет подходить для детей и возрастных людей. То, что она будет безопасной, я не сомневаюсь, - отметил он.

Согласно наблюдениям, пробиотический штамм какое-то время живёт в кишечнике и через неделю полностью исчезает. Авторы вакцины отмечают выработку устойчивого иммунитета от коронавируса и выработку большого количества антител в крови.

В перспективе препарат можно будет продавать в аптеках в виде капсул. Результаты тестирования на животных должны быть получены в ноябре, после чего начнутся клинические испытания препарата.

Напомним, ранее сообщалось, что главной особенностью препарата является простейший способ его введения, когда необходимую дозу достаточно выпить. Больше всего она напоминает ряженку из-за модифицированных молочнокислых бактерий-пробиотиков - лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается.