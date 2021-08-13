Врач развеял пять странных мифов о прививке от COVID-19

Кандидат медицинских наук Павел Александров, врач-кардиолог, терапевт, сомнолог, заведующий клинико-диагностическим отделением клиники НАКФФ, прокомментировал самые популярные мифов, связанных с вакцинацией, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Прививка от коронавируса меняет ДНК

Нет, прививка от коронавируса не может изменить ДНК.

ДНК - это уникальный код человека, который создается во время образования половых клеток (при слиянии яйцеклеток и сперматозоида) и с тех пор не меняется. Конечно, со временем могут происходить мутации, но глобально код ДНК остается неизменным. Его нельзя взять и "подредактировать" какими-то внешними средствами. В прививке попросту отсутствует механизм изменения этого кода.

К месту вакцинации примагничиваются металлические предметы

Это миф из той же области, что и про шапочку из фольги, якобы защищающую от лучей инопланетян, воздействующих на мозг. То есть подобное утверждение находится на грани психопатологии.

Вакцина вызывает бесплодие

Иногда приходится слышать об этом мифе, однако подобный побочный эффект не зарегистрирован ни по официальным данным производителей вакцин, ни в ходе проведенных исследований. И я не вижу механизма, с помощью которого вакцина могла бы вызвать бесплодие.

После прививки можно умереть

Это довольно спорное утверждение.

Конечно, от каких-то последствий прививки можно теоретически умереть - например, от тяжелой аллергической реакции, если вовремя не оказана помощь.

Но по данным производителей и согласно результатам клинических исследований, таких случаев зарегистрировано не было.

Умереть в теории можно от любой инъекции (лекарства или прививки), правда, с исчезающей долей вероятности. Такую же исчезающую долю вероятности составляет и смерть из-за прививки от коронавируса.

Прививки делают, чтобы чипировать всех граждан

Если нужно имплантировать микрочип, то почему бы не сделать это по-другому? С помощью прививки - это очень затейливо.

Куда проще было бы вставить чип в телефон или банковскую карту, с которыми мы и так не расстаемся.