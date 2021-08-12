Развеяны популярные мифы о коронавирусе и вакцинации

Главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко во время визита в ЦУР Забайкалья ответил на интересующие россиян вопросы о коронавирусе. В последнее время вокруг этой темы образовалось множество мифов. Некоторые из них оказались правдой, однако большинство - выдумкой. Проценко дал подробные ответы на важные вопросы о вакцинации и заражении коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в частности, среди мифов, которые были развенчаны, оказалось утверждение о том, что прививка каким-то образом может повлиять на вкусы и запахи.

"Таких наблюдений мы не имеем. Тут очень важно оговориться, что вирус в процессе трех волн тоже меняется, мутирует, и в последнюю волну это состояние, которое мы, врачи, называем аносмией, исчезновение чувства обоняния и вкуса, стало наблюдаться все меньше и меньше у заболевших", - сообщил Проценко.

Также он назвал ложным утверждение о том, что иммунитет якобы будет лучше защищать человека от коронавируса, если им переболеть, а не прививаться.

"Это миф. По одной простой причине, потому что такая позиция, в первую очередь, очень рискованная. Потому что мы прекрасно знаем, что 20% заболевших COVID - это пациенты, которые переносят в тяжелой и крайней тяжелой форме, и мы прекрасно знаем, что болезнь небезопасна в плане выживания. Во-вторых, не вижу здесь логики, что переболеть лучше. Лучше привиться", - отметил он.

Кроме того, среди мифов, оказавшихся выдумкой, - слух о притягивании магнитов к привитым людям. Напомним, ранее подобные видеоролики люди массово публиковали в Сети.

"Мне кажется, жалко время эфирное тратить на такие вопросы. Можно пригласить привитого человека и попытаться ему магнит надеть и проверить, миф это или реальность", - отметил Проценко.

Вместе с тем мнение россиян о том, что коронавирус зависит от температуры воздуха, оказалось правдивым.

"Это реальность. Первые исследования, на которых все базируются, были проведены нашими китайскими коллегами, которые говорят о том, что наиболее комфортная температурная среда размножения коронавируса - это 4-16 градусов, и что при температуре +30 происходит его инактивация, при температуре +70 становится абсолютно безопасным", - сообщил главврач больницы в Коммунарке.

Он также подчеркнул, что ревакцинация от коронавируса действительно необходима раз в полгода.

Ранее Проценко заявил о снижении числа случаев коронавируса в России. Он предположил, что снижение числа заболевших связано с ростом числа пациентов, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.