Доктор Мясников оценил опасность нового штамма коронавируса

Врач, телеведущий Александр Мясников усомнился в правдивости новостей о высокой смертности после заражения новым штаммом коронавируса "йота". В своем Telegram-канале он оценил опасность очередного варианта COVID-19 и сравнил его с другими вирусными заболеваниями, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Мясникова, в СМИ "поползли тревожные слухи" о том, что новый штамм "дает летальность до 82 процентов" среди людей старше 45 лет. Кроме того, журналисты медицинских порталов утверждают, что "йота" передается на 25 процентов быстрее остальных разновидностей коронавируса. Врач назвал эти сведения "очевидным бредом".

"У Эболы смертность намного ниже, да и вообще... Нет вирусов с таким уровнем смертности: ни оспа (30 процентов), ни что другое... У чумы сегодня смертность 7 процентов, если лечить вовремя. Каких армагеддонов нам только не сулили!" - отметил доктор.

Телеведущий добавил, что его удивляет, почему в последнее время никто не говорит о гриппе. "Такое впечатление, что он [грипп] исчез. Вот он был, а вот его и нет! Его как бы отменили! Но в первую волну коронавируса я хорошо помню публикации, что у 25 процентов больных с COVID находили еще и вирус гриппа. Находили, потому что еще по инерции искали. Я больше чем уверен, что похожая картина будет и в грядущий осенне-зимний период", - предрек врач.

Мясников подчеркнул, что сочетание коронавируса и вируса гриппа вызывает наиболее серьезное течение болезни. Он напомнил о профилактике и посоветовал людям использовать спрей или капли для носа с содержанием интерферона альфа, а также вовремя вакцинироваться от гриппа.