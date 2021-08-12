«Йота»-штамм коронавируса не приводит к тяжелой болезни

Согласно предварительным данным из США, "йота"-штамм коронавируса не приводит к серьезной болезни. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе брифинга заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Специалист напомнила, что вариант "йота" был впервые выявлен в США в ноябре 2020 года. В распоряжении ВОЗ находятся около 28 тыс. полных последовательностей генома этого варианта, более 27 тыс. из них приходятся на Соединенные Штаты.

По словам Керкхове, на данный момент число случаев заражения штаммом "йота" в США снижается, в то время как вариант "дельта" по-прежнему остается основным на территории страны.

Ранее ученые из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете провели исследование и установили, что выявленный в Нью-Йорке вариант коронавируса "йота" оказался на 82% более летальным, чем уже известные разновидности патогена.