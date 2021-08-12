При какой температуре коронавирус становится абсолютно безопасным?

Главврач больницы в Коммунарке опроверг миф о том, что вакцина от коронавируса оказывает влияние на вкусы и запахи, передает Day.Az со ссылкой на rosbalt.ru.

"Таких наблюдений мы не имеем", - заявил медик, сообщает РЕН ТВ. При этом, по его словам, в последнее время исчезновение чувства обоняния и вкуса стали все реже и реже выявлять у заболевших.

Проценко также прокомментировал утверждение о том, что лучший иммунитет возникает после самой болезни, а не после прививки. Врач назвал данную точку зрения рискованной, напомнив, что по статистике пятая часть пациентов переносит заболевание в тяжелой и крайней тяжелой форме.

Кроме того специалист рассказал, какая температура воздуха является самой комфортной для COVID-19. Как оказалось, вирус "любит" температуру от 4-16 градусов. Между тем, как отметил Проценко, при температуре плюс 30 происходит инактивация коронавируса, а при температуре плюс 70 он абсолютно безопасным.