Врач-инфекционист рассказал о возможных изменениях коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал возможные изменения коронавируса в будущем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его мнению, измененный вариант коронавируса появится в течение полугода и постепенно начнет распространяться, вызвав новую волну заболеваемости.

"Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека, вероятнее всего, будет больше, но не летальность", - подчеркнул Тимаков.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что планы ВОЗ называть новые штаммы COVID-19 именами созвездий свидетельствуют о том, что данная инфекция "останется с нами навсегда". По мнению специалиста, в будущем будут появляться новые мутации коронавируса, однако для их наименования может не хватить 28 букв греческого алфавита.