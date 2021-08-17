Разницу между симптомами COVID-19 и погодным недомоганием объяснила кардиолог

Симптомы различных заболеваний иногда можно спутать с коронавирусной инфекцией. По словам российского врача-кардиолога Полины Астраханцевой, одышка, слабость, утомляемость и ощущение нехватки воздуха являются возможными признаками другого состояния, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Специалист пояснила, что речь идет о "погодной гипоксии" (гипоксия - это пониженное содержание кислорода в организме). "Наибольшее содержание кислорода в воздухе - около 22%. "Погодная гипоксия" развивается, когда содержание кислорода опускается ниже 19%", - сказала врач и добавила, что такое явление может наблюдаться во время понижения или повышения атмосферного давления, а также когда приходит циклон или антициклон.

Кроме того, "погодная гипоксия" может развиваться и в результате других заболеваний. Особенно сильно она влияет на самочувствие метеозависимых, людей с нарушенным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы, бронхиальной астмой, обструктивными заболеваниями легких.

Чтобы легче переносить периоды "погодной гипоксии", нужно:

- по возможности находиться в местах с наибольшим содержанием кислорода в атмосфере

- на свежем воздухе, на природе;

- выполнять дыхательную гимнастику;

- проявлять повышенную осторожность, так как организм особенно уязвим для инфекций.