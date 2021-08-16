Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19

Пульмонолог, доктор медицинских наук Олег Гришин рассказал, что для восстановления обоняния после COVID-19 может потребоваться курс препаратов и специальных тренингов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание "Наука в Сибири".

По словам Гришина, в 85% случаев коронавирус приводит к поражению обонятельных рецепторов у всех заболевших, и в 95 % у тяжело заболевших. Отсутствие восприятия запахов и вкусов обычно сохраняется от нескольких дней до трех месяцев. При этом исследования показали, что у большинства пациентов возникает гипосмия - сниженное обоняние. Она может длиться месяцами и выявляется при тестировании запахами разной интенсивности.

"Если обоняние не восстановилось в течение трех-четырех недель самостоятельно, необходим курс специализированной реабилитации, который включает применение ноотропных препаратов, восстанавливающих функцию нервных клеток, а также специальный тренинг на восстановление обоняния путем активации сенсорной памяти. В результате тренинга активируются нейроны обонятельной луковицы и восстанавливаются нейронные связи", - рассказал Гришин.

Ранее сообщалось, что потеря обоняния при COVID-19 связана с поражением нейронов. Изменения происходят в гиппокампе - зоне мозга, участвующей в механизмах формирования эмоций и консолидации памяти. Нарушения в работе гиппокама могут вызывать и искаженное восприятие запахов.