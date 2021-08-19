Медики объяснили, почему COVID-19 поражает неоднократно

За год человек может переболеть COVID-19 до трех раз, сообщил "Газете.ру" замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский, передает Day.Az.

"10 раз за год человек вряд ли перенесет заболевание - это практически невозможно. Скорее всего, это какие-то исключительные случаи. Обычно - не больше двух-трех раз.

Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза - это мы видим достаточно часто", - сказал медик.

По его словам, заболеть повторно рискуют пациенты с изначально ослабленным иммунитетом.

Медики предупреждают, что защиту от коронавируса обеспечивают антитела, приобретенные в результате заболевания или вакцинации, а также Т-клеточный иммунитет - сложная система, в формировании которой участвуют разнообразные клетки. Особое значение имеет активация Т-лимфоцитов: они участвуют в формировании иммунной памяти. Однако Т-клеточный иммунитет не всегда имеет решающее значение в борьбе организма с коронавирусом.

"Повторные инфицирования также связаны с тем, что появляются другие штаммы коронавируса. В связи с этим Т-клеточный иммунитет может быть неполным и не действовать на разные штаммы. Кроме того, у тех, кто переболел коронавирусом, иммунитет в ряде случае не является недостаточно мощным - хороший ответ не сформировался", - пояснил В.Покровский.